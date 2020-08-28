Suriyeli kadınlar, atıklardan hediyelik eşya üretiyor



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)SURİYE´deki iç savaşta ailelerini kaybeden 8 kadın, sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, atık karton ve plastiklerden süs eşyası yapıp, satıyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, 7 yıl önce Reyhanlı'ya yerleşen hemşire Firas El Hüseyin (40), atık karton ve plastiklerden, alçı ve boya kullanarak hediyelik eşya yapmaya başladı. Daha sonra da yine iç savaştan kaçıp gelen 8 kadına hediyelik eşya yapmayı öğretti.

Evinin bir odasında kurduğu atölyede kadınlarla birlikte çalışan El Hüseyin, hem atıkların geri dönüşümüne hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

El Hüseyin, 8 kadının gelir sahibi olduğunu belirterek "Dul ve yetim kadınlar, kira, geçim gibi ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Onlara destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar ortaya çıkıyor. Eşyaları satın alacak ve kadınlara yardımcı olacak hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL EŞYALAR YAPIYORUZ

Fadya El Kasem (47) de eşinin rejim askerlerinin saldırısı sırasında öldüğünü, İdlib'e bağlı Serakep bölgesinden Reyhanlı'ya geldiğini anlatarak, "İç savaş bizleri çok olumsuz etkiledi. Firas El Hüseyin bize destek oldu ve bu işi öğrendik. Topladığımız atıklarla birbirinden güzel eşyalar yapıyoruz. Onları satarak, aile bütçemize katkı sağlayacağız. Desteğe ihtiyacımız var. Hayırseverlerin sesimizi duymalarını arzu ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-08-28 12:30:25



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