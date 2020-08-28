Reyhanlı’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Y. ve A.Y.’ye ait iki ayrı adrese yapılan operasyonda 73 gram takoz esrar, 0.86 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.Y., A.Y. ve M.G. isimli şüphelilerin haklarında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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