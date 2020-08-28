Ekmek dolabının kapaklarını çalan şüpheliler kameradan yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir markete ait ekmek dolabının kapakları, 2 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Bekbele Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Marketin önüne gelen 2 kişi, iş yerinin önünde bulunan ekmek dolabının kapaklarını sökerek, çaldı. Market sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine, güvenlik kameralarını inceleyen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin M.E. ve R.H. olduğunu tespit etti. Polis tarafından kısa sürede bulunarak gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-08-28 16:03:32
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