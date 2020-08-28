Hatayspor, Soner Örnek'le sözleşme yeniledi

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Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren Soner Örnek'le sözleşme yeniledi.

TFF 1. Ligi şampiyon tamamlayan Hatayspor'un başarılı defans oyuncusu Soner Örnek, Hatayspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı defans oyuncumuz Soner Örnek ile sözleşme yenilenmiştir. Soner Örnek 1 sene daha Atakaş Hatayspor'umuzda" ifadelerine yer verildi.

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