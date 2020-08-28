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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Soner Örnek'le sözleşme yeniledi

İHA

Hatayspor, Soner Örnek'le sözleşme yeniledi

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren Soner Örnek'le sözleşme yeniledi.
TFF 1. Ligi şampiyon tamamlayan Hatayspor'un başarılı defans oyuncusu Soner Örnek, Hatayspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı defans oyuncumuz Soner Örnek ile sözleşme yenilenmiştir. Soner Örnek 1 sene daha Atakaş Hatayspor'umuzda" ifadelerine yer verildi.

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