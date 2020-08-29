AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: Hassa üzümünü marka haline getireceğiz



Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),(DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde, üzüm hasadı yapıldı. Hasada katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa üzümünün Roma mozaiklerine dahi işlenmiş önemli bir lezzet olduğuna dikkati çekerek, marka haline getirileceğini söyledi.

Hassa üzüm hasadı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile vatandaşların katılımıyla yapıldı. Topladığı üzümleri kasaya koyan Yayman, Hassa üzümünün kentte yetiştirilen üzümün yüzde 95'ini karşıladığını söyledi. Hassa'da üzümün tarih boyunca şifa ve lezzet kaynağı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Yaymam, bölgedeki arkeolojik kazılarda bulunan 2 bin yıl öncesine ait Roma mozaiklerinde de üzüm motifi bulunduğunu kaydetti. Yayman, "Hassa üzümü lezzeti, kokusu, rengi ve enfes tadıyla muhteşemdir. Herkes tatmalıdır. İnşallah bu yıl fiyat da güzel olacak ve çiftçimizin yüzü gülecek" dedi.

Rekoltenin yüksek beklendiğini vurgulayan Yayman şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl için dekar başına yaklaşık 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Yıl sonu üzüm hasadı beklentimiz 100 bin ton civarında. Bu yıl yağışların iyi geçmesi ve havaların sıcak olmasından dolayı üzümlerimizdeki kalite geçen yıllara göre çok daha iyi. Hatay üzüm üretiminde Türkiye´de 9'uncu sırada yer alıyor. Hassa üzümünü daha çok tanıtıp marka haline getireceğiz." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2020-08-29 11:30:36



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