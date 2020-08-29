Hatay’da otobüsler 30 Ağustos’ta ücretsiz olacak

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla halk otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarı otobüsler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hatay halkına ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti sunacaktır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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