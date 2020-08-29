İskenderun’a FİFA standartlarında sentetik çim saha

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait tesiste, FİFA onaylı zemine sahip, tam aydınlatmalı sentetik çim futbol sahası yapımı için çalışmalar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına aldığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı sentetik çim sahanın FİFA standartlarına uygun hale getirilmesi için yüklenici firma tarafından yenileme çalışmaları başladı.

Sahada yapılan çalışmaları yerinde takip eden İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, “Gençlik ve Spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ziyaretleri sırasında, Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına almış olduğu FİFA onaylı zemine sahip ve tam aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli olacak futbol sahanın çalışmaları başladı. Birkaç ay içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

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