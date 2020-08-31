İkinci ameliyat ikinci şans İskenderun'da ikinci kez aort cerrahisi geçiren Mustafa Abik sağlığına kavuştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci kez aort cerrahisi geçiren Mustafa Abik sağlığına kavuştu.

Aort yırtılması nedeniyle gerçekleştirilen ilk cerrahiden bir yıl sonra, tekrar göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan ve artan ağrıları nedeniyle İskenderun Gelişim Hastanesi’ne başvuran Mustafa Abik (41), Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çetin Murat Songur ve Op. Dr. İsmail Körk tarafından ameliyat edildi.

İkinci ameliyatı oldukça ağır olan hastanın beyne giden tüm damarlarının yeri, yapay damarlar ile değiştirildi. Kasık damarından aort damarına stent takılarak tedavi edilen Abik, sağlıkla taburcu edildi.

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Birimi Merkezi olarak verdikleri hizmetlerle, hastaların dış merkezlere gitmelerine gerek kalmadığını ve bu tarz ameliyatların Türkiye’de sayılı merkezlerde yapıldığını ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çetin Murat Songur, “Riskli ameliyatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik ve dört gün sonra hastayı taburcu ettik. Teknik donanımımız ve tecrübeli ekibimizle, ameliyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

İkinci kez ameliyat olan ve sağlığına tekrar kavuşan Mustafa Abik, “2019 yılında aort ameliyatı geçirmiştim. Damar genişlemesi tekrar ettiği için ikinci kez ameliyat oldum. Aradan iki hafta geçti ve kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

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