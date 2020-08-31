İskenderun’da tarihi eser ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 adet insan heykeli, 3 adet sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, İskenderun Ağır Bakım yakınlarındaki trafik ışıklarında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen insan heykeli ile 3 adet sikke ele geçirildi.
İsmi açıklanmayan araç sürücüsü şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.