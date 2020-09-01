Hatay'da orman yangını

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Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) HATAY'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan orman yangını, kontrol altındı. Yangında Yayladağı sınırında kalan 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada başlayan orman yangını, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle Türkiye sınırı içerisinde kalan Yayladağı ilçesinin Çalıboğazı ve Dağardı mevkiilerine sıçradı. Bölgede hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın, Yayladağı sınırları içinde kalan 2 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Yayladağı Emek ÇAKILI

2020-08-31 23:42:07



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