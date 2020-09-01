Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı

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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) Süper Lig´in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Stoke City´nin santrforu Mame Diouf´u kadrosuna kattı.

Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke City´de forma giyen 32 yaşındaki Senegalli forvet Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor´umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City´de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf´a ve Atakaş Hatayspor´umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-09-01 09:32:25



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