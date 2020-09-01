Türk Kızılay Toplum Merkezleri´nde maske üretimi 1 milyonu aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri´nde maske üretimi 1 milyonu aştı

DHA

Türk Kızılay Toplum Merkezleri´nde maske üretimi 1 milyonu aştı


Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) TÜRK Kızılay Toplum Merkezleri tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayından bu yana üretilen maske sayısının 1 milyon adedi geçtiği belirtildi. 
Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Eğitmeni Nilay Yavuz, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde toplam 16 merkezde Türk ve Suriyeli gönüllülerle maske üretiminin sürdüğünü söyledi. Gönüllüler tarafından yapılan maskelerin kamu kurumlarıyla sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Yavuz, "Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi döneminde, Türk Kızılay Toplum Merkezleri olarak sürece katkı sağlamak amacıyla 16 toplum merkezimizde maske üretimi devam ediyor. Mart ayından bu yana toplum merkezlerimizde 1 milyonu aşkın maske üretimi yaptık. Ürettiğimiz maskeler kendi kurumumuzda sterilize hale getirildikten sonra Türkiye´deki kamu kurum ve kuruluşlarına, sağlık merkezlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ayrıca Türkiye´deki toplam merkezlerimizde Türk ve Suriyeli 60 yararlanıcılarımız maske üretimine katkı sağlıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-09-01 13:25:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı
YEREL HABERLER Misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı
Burnaz Plajının işletmesi Erzin Belediyesi’ne verildi
YEREL HABERLER Burnaz Plajının işletmesi Erzin Belediyesi’ne verildi
Erzin Ülkü Ocakları bin maske dağıttı
YEREL HABERLER Erzin Ülkü Ocakları bin maske dağıttı
Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine ...
Hatay´da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Hatay´da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü ...
Hatay'da orman yangını
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını
Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını Sınırı aşan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Suriye sınırının sıfır noktasında orman ...
Mame Diouf, Hatayspor'da
YEREL HABERLER Mame Diouf, Hatayspor'da
İdlib´e 600 öğrenci için yeni okul
YEREL HABERLER İdlib´e 600 öğrenci için yeni okul
İskenderun’da tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun’da tarihi eser ele geçirildi
Yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla yakalandı
YEREL HABERLER Yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla ...
Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını
YEREL HABERLER Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını
İkinci ameliyat ikinci şans İskenderun'da ikinci kez aort cerrahisi geçiren Mustafa Abik sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER İkinci ameliyat ikinci şans İskenderun'da ikinci kez ...
Hatay’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar ...
Çöp konteyneri çizgi kahramanlarla süsleniyor Hatay’da bir grup genç, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla çöp konteynerlerini boyayıp üzerine çizgi film kahramanları çiziyor Gençler, temiz bir çevre için çocukların küçük yaştan itibaren çöpleri konteynerlere atlamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirttiler
YEREL HABERLER Çöp konteyneri çizgi kahramanlarla ...
Payas’ta elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Payas’ta elektrik akımına kapılan şahıs hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X