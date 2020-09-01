Misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) HATAY´ın Samandağ ilçesinde, amatör balıkçıların attığı oltanın misinasına dolanan caretta caretta kurtarılarak, denize salındı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin deniz ve kıyı temizleme teknesi personeli, Samandağ'ın Çevlik Mahallesi´nde, denizde caretta carettanın misinalara dolanıp, hareket edemediğini fark etti. Ekipler, caretta carettayı dolandığı misinalardan kurtararak, denize bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK
2020-09-01 13:54:45
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