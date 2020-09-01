Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor

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Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada çıkan orman yangını tek noktada devam ediyor.

Dağardı mevkisi karşısında bulunan Kelez Köyündeki yangın, etkisini yitirirken Çabala Mahallesi, Kekeş mevkisi karşısındaki yangın rüzgarın da etkisiyle Kızılçat Mahallesi karşısında bulunan Sallur ve Yamadı köyleri kırsalına kadar ilerledi. Yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler bölgede hazır bekletiliyor.

Kızılçat Mahallesi karşısında bulunan Suriye topraklarındaki yangın devam ediyor.

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