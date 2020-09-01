Hatay’da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

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Hatay’da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 5 kişi de serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu.

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