Hatay'da 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde KOM Şube ekiplerince bir araçta yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ilçeye bağlı Haraparası Mahallesinde yakalanan otomobil sürücüsü N.H.'nin aracında yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan arama sonrası araç sürücüsü N.H., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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