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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, çıkan "dalaz" olarak bilinen 'hortum' sahildeki şemsiye ve çadırları uçurdu.

İlçeye bağlı sahil mahallesi Çevlik’te çıkan hortum, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 dakika süren hava olayı, sahilde bulunan şemsiye ve çadırların uçmasına neden odu. Kısa süreli gerçekleşen olayda küçük çapta maddi hasara yol açtı.

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