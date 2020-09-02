Afrin'de bin 100 aileye hijyen yardımı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi bin 100 aileye hijyen paketi ulaştırdı. Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Afrin'de yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Afrin ilçe merkezi ve kırsalındaki sivillere, içerisinde temel hijyen malzemelerinin bulunduğu paketleri dağıttıklarını belirten Tahiroğlu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suriye'deki sivillere yönelik yardım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Afrin'deki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi dağıttık" dedi.

Tahiroğlu, yıl boyunca bölgeye yönelik faaliyetlerin sürdüğünü anlatarak, "Yılbaşında saldırılar nedeniyle İdlib çok yoğun göç verdi. Bu göçü ilk karşılayan bölge de Afrin oldu. Hala Afrin ve çevresinde İdlib'ten göç eden çok sayıda sivil yaşıyor. Bu durum da haliyle ihtiyacı artırıyor. Suriye genelindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, sağlık ve barınma alanında faaliyet yürütüyor.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-09-02 16:35:50



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