Hatayspor Faslı kaleciye imza attıracak

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi’ye imza attırmaya hazırlanıyor.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan bordobeyazlılar, birinci kaleci arayışları için rotasını İspanya’ya çevirdi. İspanya 2. Lig takımlarından Malaga’da forma giyen Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi’yle her konuda anlaşan Hatayspor’un transferi duyurması bekleniyor.
Bordobeyazlı takıma imza atması beklenen 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, kariyeri boyunca çıktığı 230 maçta 250 gol yedi.
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