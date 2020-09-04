Hatay'da tekne yangını Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir teknede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Çevlik Limanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle limandaki bir tekne alev aldı. Çevredekilerin dumanları görmesiyle itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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