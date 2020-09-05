Isimat Mirin, Hatayspor yolunda

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’tan Isimat Mirin’i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın yeni sezonda kadroda düşünmediği defans oyuncusu Isimat Mirin, Hatayspor’a 1 yıllık imza atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, iki kulüp arasında yapılan 1 yıllık kiralama anlaşmasında tecrübeli defansın yıllık maaşının yarısını siyahbeyazlıların diğer yarısını da Hatayspor’un ödeyeceği öğrenildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Toulouse’a kiralanan Isimat Mirin, 14 mücadelede forma giymiş, 1 defa da fileleri havalandırmıştı.

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