Samandağ’da korkutan yangın Hatay’da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde orman yangını meydana geldi. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor.
Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin dört koldan müdahalesi sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.