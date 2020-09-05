1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşayan genç kadın, sığınma evine yerleştirildi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından terk edildikten sonra sığınmak istediği ailesinin de kendisini kabul etmemesi üzerine 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlayan Zeynep Arık (25) kadın sığınma evine yerleştirildi. Arık, "Beni ve çocuğumu sokakta bırakmayan devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anne-babasının ayrılması üzerine 9 yaşında yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüyen Zeynep Arık, 18 yaşını doldurduktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak istedi. Bu dönemde tanıştığı kızının babasıyla dini nikah kıydı. Ancak iddiasına göre, dini nikahlı eşi, kendisini terk etti. İstanbul ve Antalya'da yaşayan anne ile babasına sığınmak isteyen Arık yine iddiasına göre, kabul edilmedi. Geçici işlerde çalışmaya başlayan Zeynep Arık, oturduğu evden kirayı ödeyemeyince çıkmak zorunda kaldı.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşamaya başlayan Zeynep Arık'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. İskenderun Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevlileri, Zeynep Arık ile 1 yaşındaki kızını, dün akşam parktan alıp, kadın sığınma evine yerleştirdi.

'ÇOCUĞUMUN KARNINA SICAK YEMEK GİRECEK'

Çok mutlu olduğunu söyleyen Arık, "Haberin çıkmasının ardından birçok vatandaş beni tanımadan yardımcı olmak istedi. Bu insanlığının ölmediğinin göstergesi. Devletimiz büyük, bana elini uzattı. Beni ve çocuğumu sokakta bırakmayan devletimize çok teşekkür edilorum. Gerçekten çok mutluyum. Hiçbir anne bu duruma düşmek istemez. Birazdan çocuğumun karnına sıcak yemek girecek ve artık insanların farklı bakışlarından kurtuluyorum. Devletimizin kurumunda güvenle kalacağım" dedi.



DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-09-05 13:31:38



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