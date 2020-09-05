Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, yangın çıktı.

İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, yangını söndürmek için 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel bölgeye sevk edildi. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz Mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2020-09-05 14:51:33



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