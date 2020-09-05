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Koronavirüslü geline köylüleri sahip çıktı: Düğünlere katılmadı, kimseyle temas kurmadı

DHA

Koronavirüslü geline köylüleri sahip çıktı: Düğünlere katılmadı, kimseyle temas kurmadı


Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY'da, düğününden sonra gittiği balayında hastalanınca yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ancak sonucunu beklemeden döndüğü köyü, 2 ayrı düğüne katıldığının iddia edilmesi üzerine karantinaya alınan gelinin, evinden hiç çıkmadığı, kendini eşinden de izole ettiği öğrenildi. Köylüler, "Gelin ilk günden bu yana evden çıkmadı. Kimseyle temas etmedi, kendisini izole etti, iddialar doğru değil" dediler 
Altınözü ilçesi Kozkalesi köyünde yaşananlar geçtiğimiz pazar günü evlenen çiftin, balayına gitmesiyle başladı. İsimleri açıklanmayan çift, köydeki düğünlerinin ardından balayı için Arsuz ilçesine gitti. Ancak iddiaya göre, gelin balayında rahatsızlandı. Eşi tarafından götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapılan gelin, sonucu beklemeden köye dönmek istedi. Çift, balayını kesip, köye döndü. Köde, yeni evli çift, dönmeden ve döndükten sonra 2 ayrı düğün daha yapıldı. Döndükten sonra yapılan düğüne gelin katılmaz, yeni damat gitti.
'DÜĞÜNLERE KATILMADI'
Cuma günü ise gelinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Yeni gelin kendisini evinde izole etti. Hatta eşiyle de odasını ayırdı. Ancak tedbir amaçlı köy, karantinaya alındı. Gelinin koronavirüslü olmasına rağmen düğünlere katıldığı yönündeki iddialara köylüler, büyük tepki gösterdi. Giriş-çıkışları jandarma tarafından kapalı olan köyde yaşayan Kemal Yıldız, "Çiftin kendi düğünleri pazar günüydü. Salı günü balayında rahatsızlanınca test yapılmış. Testten sonra köye geldiler. Testin sonucu cuma günü geldi. Gelin , döndükten sonra test sonucu belli olmadan ayrı odaya ayrılıp, damatla biraraya gelmemiş. Damat sadece perşembe günkü düğüne gitti. Mesafeyi koruyarak, tedbirli şekilde gitti. Zaten eşinin pozitif olduğunu bilse, gitmezdi. Gelin, burada kimseyi tanımıyor. Düğünlere katılması zaten mantıksız. Testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri geldi. Kontrol edildiler ve 14 gün karantinada kalacakları belirtildi. Tedbir amaçlı köy de karantinaya alındı" dedi.
Gelinin köye döndükten sonra dışarı çıkmadığını ve düğüne katılmadığını vurgulayan Yıldız, "Köyde normal hayat devam ediyor. İnsanlar tedirgin oldu. Sanki herkes virüslü, temas etmiş, virüs yayılmış gibi bir hava yaratıldı. Komşu köylerdekiler tepkili. Oysa gelin ilk günden bu yana evden çıkmadı. Zannedildiği gibi değil. Bir hafta sonra bitebilir karantina. Çünkü kimseyle temas olmadı" diye konuştu.
Köylülerden Beyhan Avcı da gelinin düğüne katılmadığını söyledi. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK
2020-09-05 16:51:08

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