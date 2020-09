Yüzüne asit döken erkek arkadaşını affeden Berfin: “Bunu nasıl yapabildim” Yüzüne asit döken erkek arkadaşını bir süre sonra affederek şikayetini geri çeken Berfin Özek, yaptığı paylaşımda aldığı bu kararın yanlış ve sağlıksız olduğunu itiraf etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'le ilgili şikayetinden vazgeçerek affeden Berfin Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aldığı bu kararın yanlış anladığını itiraf ederek, "Ben de kendime herkes kadar şaşıyorum, 'bunu nasıl yapabildim' diye" dedi.

İskenderun'da geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in (20) yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan (23) Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit atıp, kaçtı. Berfin, çağrılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Berfin Özek, sağ gözünü kaybetti ve geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ile dudağı yeniden yapıldı. Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir süre sonra Berfin Özek, saldırgan sevgilisi için "O orada dört duvar arasındayken benim içim rahat değil" diyerek onu affetmişti.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başta ailesi ve herkesten özür dileyen Berfin Özek, Casim Ozan Çeltik'i affederek yanlış ve sağlıksız bir karar aldığını fark ettiğini belirtti. Berfin Özek'in şu paylaşıma yer verdi:

"Verdiğim bu kararın ne kadar yanlış ve sağlıksız olduğunu yine yanımda olan, olmayan herkes sayesinde fark etmem zaman aldı. Hukuksal bir mücadele devam ederken içimde verdiğim savaşı kimseyle paylaşamadım. Kendimi tanıyamadığım, yalnızlaştıdığım ve çok yorulduğum bir zamanda yaptığım büyük bir hataydı. İster hastalık deyin, ister sendrom. Benim bile hala adını koyamadığım neden, niçin? diye her gün sorguladığım bir karardı bu. Hiçbir şey düşünmeden hareket ettim. Artık bitsin istemiştim ki, düşünmek istesem de bunu yapamıyorum zaten. Buna benzer buhranları yaşayanlar bilirler. İnsan garip bir varlık. Bazen öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki, sanki her şey çok güzel olacakmış gibi. Denize düşüp yılana sarılabiliyorsunuz. Bu süreçte kendi kendimin doktoru oldum. İyileşmek için bir adım daha attığıma inanıyorum. Çünkü sizin gördüğünüz yüzüm kadar içim de darmadağın oldu benim. Doğrunun ne olduğunu bildiğim halde onu bulmakta çok zorlanıyordum ve büyük bir adımla geriye kaçtım. Şimdi çok daha iyiyim ve artık savaşabilirim. Her zaman yanımda olan ailem ve İskenderun Kadın Platformu ve Avukat Mehtap Sert bu verdiğim kararın ne kadar sağlıksız olduğunu bıkmadan anlattılar ve kendi içime dönüp orayı temizleyebilmem konusunda yine yanımda oldular. Edeceğim teşekkür kadar dileyeceğim özür de yetmez biliyorum. Hepinizi, yanımda olan herkesi çok üzdüm. Bende kendime herkes kadar şaşıyorum, 'bunu nasıl yapabildim' diye. Belki bugün değil ama yıllar içinde bunun da cevabını bulacağımı biliyorum. Benim için hiçbir şey bitmedi. Umutlarımla beraber kaldığım yerden daha sağlam adımlarla devam edeceğim. Benim için çırpınan başta ailem sonra canla başla yanımda olan tüm kıymetli sizlerden tekrar tekrar özür diliyorum ve söz veriyorum. Büyük bir adam değil büyük bir kadın olacağım."

