Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (3)

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YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, havadan helikopter ve yangın söndürme uçağıyla, karadan ise çok sayıda personelle alevlere müdahalede bulunuyor. Ekipler, bölgede rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2020-09-05 17:33:03



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