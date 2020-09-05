Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yakınlarındaki orman yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz, 13 iş makinesi ve yaklaşık 300 personelin ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Nuri PİR
2020-09-05 19:08:50
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