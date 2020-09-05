Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı YeniKöy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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