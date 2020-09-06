Hatay’da yeniden alevlenen orman yangını sürüyor Öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor Samandağ ilçesinden Antakya ilçesine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yangına 150 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale ediliyor.



Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkinde öğle saatlerinde çıkan yangın, 100 hektarlık alanın kül olmasının ardından kontrol altına alınmıştı. Sıcak hava ve rüzgar nedeniyle tekrar alevlenen yangın daha sonra Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesinde bulunan ormanlık alana da sıçradı. Yaylacık Mahallesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangını çevreleyen orman müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, rüzgarla birlikte hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

14 saattir aralıksız süren söndürme çalışmalarına, çevre şehir ve ilçelerden de gelen arazözlerle birlikte 150 arazözle destek veriliyor.



Orman müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için canla başla müdahalelerini sürdürüyor.

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