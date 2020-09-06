Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması

DHA

Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması


Anıl ATARAli ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan ve sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangın sonrası ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. 
İlçedeki Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce müdahale edilen yangını 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz ve 13 iş makinesi ile 300 kişilik personel söndürmeye çalıştı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın, çevredeki Yaylıca, Seldiren mahalleleri kırsalına da sıçradı. Seldiren Mahallesi'ne girişler, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı kişiler, bölgeden ayrıldı. Müdahaleler sayesinde alevler, yerleşim yerlerine sıçramadı. Dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün sabah havadan müdahalenin etkisiyle büyük oranda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Anıl ATAR
2020-09-06 10:47:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’da yeniden alevlenen orman yangını sürüyor Öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor Samandağ ilçesinden Antakya ilçesine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Hatay’da yeniden alevlenen orman yangını sürüyor Öğle ...
Hatayspor kaleci Munir Mohamedi’yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor kaleci Munir Mohamedi’yi kadrosuna kattı
Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü ...
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (5)
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı ...
Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi
YEREL HABERLER Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar ...
Hatay’da motosiklet sulama tankerine çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hatay’da motosiklet sulama tankerine çarptı: 1 ölü
Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (4)
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı ...
Samandağ'da orman yangını drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samandağ'da orman yangını drone ile havadan ...
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (3)
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı ...
Yüzüne asit döken erkek arkadaşını affeden Berfin: “Bunu nasıl yapabildim” Yüzüne asit döken erkek arkadaşını bir süre sonra affederek şikayetini geri çeken Berfin Özek, yaptığı paylaşımda aldığı bu kararın yanlış ve sağlıksız olduğunu itiraf etti
YEREL HABERLER Yüzüne asit döken erkek arkadaşını affeden Berfin: ...
Hatay'daki yangın, rüzgarındaki etkisiyle ormanlık arazilere doğru ilerliyor Samandağ’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın, rüzgarındaki etkisiyle ormanlık ...
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı/ ...
Koronavirüslü geline köylüleri sahip çıktı: Düğünlere katılmadı, kimseyle temas kurmadı
YEREL HABERLER Koronavirüslü geline köylüleri sahip çıktı: Düğünlere ...
Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinden iki ayrı tank konvoyu Edirne'ye hareket etti
YEREL HABERLER Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına ...
Samandağ’daki orman yangını büyüyerek devam ediyor Alevler nedeniyle Yeniköy Mahallesi'ne giriş yapılamıyor Alevlerin bazı evlere de sıçradığı bildirildi
YEREL HABERLER Samandağ’daki orman yangını büyüyerek devam ...
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (2)
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı ...
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı
Saldırganını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim
YEREL HABERLER Saldırganını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl ...
1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşayan genç kadın, sığınma evine yerleştirildi
YEREL HABERLER 1 yaşındaki kızıyla parklarda yaşayan genç kadın, ...
Samandağ’da korkutan yangın Hatay’da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını
YEREL HABERLER Samandağ’da korkutan yangın Hatay’da yerleşim ...
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
YEREL HABERLER Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Hatay’daki sahil ve kumsallardan 5 ayda 462 ton atık toplandı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Dolğun: "Covid-19 sebebiyle daha ciddi çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Hatay’daki sahil ve kumsallardan 5 ayda 462 ton atık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X