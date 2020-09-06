Denize giren 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 3 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek şahısları kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü.

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