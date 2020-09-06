Hatay’daki orman yangınında bir köy daha tahliye edildi Hatay’daki orman yangınına birçok bölgeden itfaiye aracıyla destek veriliyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında bir köyün daha tahliyesine başlandı.

Dün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde başlayan orman yangını iki defa kontrol altına alınmasına rağmen sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle tekrar alevlendi. Kontrol altına alınmaya çalışılan alevler, Yeniköy mevkiinden Antakya ilçesine bağlı Yaylacık ve Kisecik köylerine de sıçradı. Kisecik mevkiinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sonrası köyde tahliye çalışmaları başlatıldı. Köyde aileleri ile birlikte çıkanların yanı sıra hayvanlarını ve eşyalarını da götürenlerin olduğu gözlemlendi.

Diğer yandan yangına Türkiye’nin birçok noktasından gelen itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Alevler çeşitli alanlardan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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