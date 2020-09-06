Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (4)



BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN YERİNDE

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan, kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangınla ilgili Kisecik Mahallesi´nde Yangınla Mücadele Komuta Merkezi kuruldu. İlçeye hava yoluyla gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli'ye AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Çelik Özgürsoy da eşlik etti. Bakan Pakdemirli, incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı. Bugün Türkiye genelinde 24 yangın meydana geldiğini, bunlardan 13´ünün kontrol altında olduğunu, 8´inin tamamen söndürüldüğünü, 3´ünün ise devam ettiğini bildiren Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay´daki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Dün saat 10.40´ta çıkan yangına ekiplerin 10 dakika içerisinde müdahale ettiğini belirten Pakdemirli, "Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve sürekli atlamalar yapması, arazi şartlarının gerçekten çok engebeli olması ve tabii ki meteorolojik şartlarda havanın kuru olması nedeniyle yangınla ilgili bugünkü noktaya kadar geldik" diye konuştu.

YERLEŞİM YERLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TEHDİT YOK

Yangının İçmeler, Kisecik ve Karlısu Mahalleleri´ne ulaştığını kaydeden Bakan Pakdemirli, havadan müdahalenin karanlıkta ara verildiğine de değinerek şunları söyledi:

"2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda 792 personelle yangına müdahale ediyoruz. Can kaybı yok. Yaylacık ve Kisecik Mahalleleri´nde birer samanlık zarar gördü ve onlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin uç kısımlarıyla ilgili tedbiren tahliye gerçekleşti. Bizim buradaki ana amacımız, yerleşim yerlerinin tam emniyetini sağladıktan sonra yangının etrafını çevirerek tamamen kontrol altına almak olacak. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli tehdit yok. Arkadaşlarımız yer yer konuşlandılar. Gece boyu da çalışmalar sürecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, talimat verdim, su atar araçlarımız, helikopter ve uçaklarımız gün doğumundan yarım saat önce havalanarak yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Zorlu arazi koşullarında geçen mücadelede inşallah sabaha kadar önemli mesafe almayı da hedefliyoruz. Kisecik Mahallesi´nin belli kısımları tahliye oldu ama onun dışında bir tahliyemiz yok."Ufuk AKTUĞ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ufuk AKTUĞ

2020-09-06 21:48:47



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