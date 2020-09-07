Dr. Kara: "Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık" Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ilaç tedavisiyle nöbetlerin önüne geçilebildiğini, bu nedenle düzenli takip ve ilaç kullanımının aksatılmaması gerektiğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Kara: "Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık" Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ilaç tedavisiyle nöbetlerin önüne geçilebildiğini, bu nedenle düzenli takip ve ilaç kullanımının aksatılmaması gerektiğini belirtti

İHA

Dr. Kara: "Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık" Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ilaç tedavisiyle nöbetlerin önüne geçilebildiğini, bu nedenle düzenli takip ve ilaç kullanımının aksatılmaması gerektiğini belirtti

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan epilepsinin doğru teşhis ve tedaviyle yok edilebileceğini ifade etti.
Uzm. Dr. Atilla Kara, epilepsinin belirtilerinden bahsederek, “Epilepsi, beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar ve nöbetlere neden olur. Aniden ortaya çıkan epilepsi nöbetleri, beynin tümüne ya da bir bölümüne yayılarak; bilinç kaybı ile birlikte şaşkın ve istemsiz hareket bozuklukları, görme ve işitme kaybı oluşturabilir. Kronik bir rahatsızlık olan epilepsinin en önemli belirtileri; vücutta kasılmalar, aralıklı bayılmalar, uyuşukluk, korku, panik, gözlerin sabit bir noktaya bakması, şaşkın bakış, şuur kaybı, ağızdan köpük gelmesi, çenenin kilitlenmesidir” dedi.

Epilepsi türleri nelerdir?
Epilepsinin, beyne tutulduğu bölgeyle ilgili pek çok türünün olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Atilla Kara, şunları söyledi:
“Daha çok çocukluk döneminde görülen absans nöbetlerde; kişi aniden hareketsiz kalır ve bir süre boyunca cevap veremez. Absans nöbetler, kısa sürer ve kişi yaşadığı nöbeti hatırlamaz. Basit parsiyel nöbetlerde ise kişinin bilinci, nöbet süresince açıktır. Nöbet sırasında kişide anlık konuşma bozukluğu gelişebilir ve geçici felç görülebilir. Ayrıca kişi; uyuşukluk, korku, bulantı ve terleme yaşayabilir. Kompleks parsiyel nöbetler, kişinin bilincini etkilemektedir. Kişi nöbet anını hatırlamaz ve nöbet sırasında; çiğneme, yutkunma, bilinçsizce hareket etme gibi hareketler yapar. Jeneralize nöbetlerde kişi, kaskatı kesilerek, aniden yere düşer. Hastanın bilinci kapalıdır ve vücuttaki tüm kasları kasılarak, gevşer. Nöbet sonrası kişinin bilinci tekrar düzelir.”

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl yaklaşılmalı?
Epilepsi nöbeti geçiren kişiye yapılacak ilk yardım ile ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Kara, “Nöbet geçiren bir hastanın düşerken bir yerlere çarparak yaralanması engellenmelidir. Hasta yan yatırılmalı ve kafası yastık gibi bir malzemeyle başı desteklenmelidir. Kişinin yakası sıkıysa gevşetilmeli, ortam havalandırılmalıdır. Kişiye su içirmeye çalışmak, yüzünü ıslatmak gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Kasılmalar bittikten sonra kişinin bilinci açılmıyor ve nöbet beş dakikadan uzun sürüyorsa mutlaka 112 Acil Yardım Merkezi aranmalıdır” şeklinde konuştu.

Epilepsi nasıl teşhis edilir?
Epilepsinin teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamada bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Nörolojik muayene sonucuna göre, Elektroensefalografi (EEG) ile beynin elektriksel aktivitesi ölçülerek, epilepsi tanısı konur ve epilepsinin beynin hangi bölgesinden başladığı tespit edilir. Epilepsi incelemelerinde kullanılan diğer yöntemler ise MR ve Bilgisayarlı tomografidir. Epilepsi hastalığının tedavisi mümkün olup, ilaç tedavisiyle nöbetlerin önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle düzenli takip ve ilaç kullanımı aksatılmamalıdır. Epilepsi hastalığında, erken teşhis hayat kurtarıcıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (5)
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ...
Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor Bakan Pakdemirli, yangın alanlarındaki çalışmaları kendisi koordine etti
YEREL HABERLER Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ...
Bakan Pakdemirli: “Hatay yangınında can kaybımız yok, müdahale devam ediyor” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Yangın rüzgar, sıcak hava ve arazi şartları nedeniyle hızla yayıldı”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Hatay yangınında can kaybımız yok, ...
Bakan Pakdemirli, yanan alanları inceledi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, yanan alanları inceledi
Bakan Pakdemirli: “Hatay yangınında can kaybımız yok, müdahale devam ediyor” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Yangın rüzgar, sıcak hava ve arazi şartları nedeniyle hızla yayıldı”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Hatay yangınında can kaybımız yok, ...
Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ...
Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (4)
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ...
İdlib´teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı
YEREL HABERLER İdlib´teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, ...
Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (3)
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ...
Hatay’daki orman yangınında bir köy daha tahliye edildi Hatay’daki orman yangınına birçok bölgeden itfaiye aracıyla destek veriliyor
YEREL HABERLER Hatay’daki orman yangınında bir köy daha tahliye ...
Denize giren 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Denize giren 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ...
Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi Samandağ ilçesinde çıkan sabah kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ederken, alevler Yaylacık mevkisindeki ormanlık alana sıçradı Yangına uçak, helikopter, arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar ...
Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması/ Ek ...
Hatay'daki yangında zarar gören orman alanları drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Hatay'daki yangında zarar gören orman alanları drone ...
Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması
YEREL HABERLER Samandağ'daki yangın bölgesinde soğutma çalışması
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’da yeniden alevlenen orman yangını sürüyor Öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor Samandağ ilçesinden Antakya ilçesine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Hatay’da yeniden alevlenen orman yangını sürüyor Öğle ...
Hatayspor kaleci Munir Mohamedi’yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor kaleci Munir Mohamedi’yi kadrosuna kattı
Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama aracının altında kalan motosiklet sürücüsü ...
Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (5)
YEREL HABERLER Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı ...
Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi
YEREL HABERLER Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar ...
Hatay’da motosiklet sulama tankerine çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hatay’da motosiklet sulama tankerine çarptı: 1 ölü
Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X