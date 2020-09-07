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İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

DHA

İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Tosyalı, evinde istirahat ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Sonucu öğrendiğinden beri evde dinlendiğini kaydeden Başkan Tosyalı, paylaşımında, "Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Covid-19 testi yaptırdım. Son yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. Genel sağlık durumumda Allah´ıma çok şükür herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık ilçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Covid19 servisi çalışanı değerli Doktor, Hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı canı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeni ile şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-09-07 12:43:23

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