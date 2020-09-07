Suriye´deki yetimlere 'sponsorluk ödemesi' yapıldı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuğa, `Yetim Sponsorluk Sistemi´ kapsamında sosyal nakdi yardım yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı'nca yürütülen `Yetim Sponsorluk Sistemi´ ile Suriye´de savaş nedeniyle yetim kalan 9 bin 337 çocuğa her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek veriliyor.

Vakıf tarafından verilen sosyal nakdi destek sayesinde, Suriye´nin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in kırsal bölgelerinde yaşayan yetimlerin gıda, eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçları gideriliyor.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yetimlere düzenli olarak sosyal nakdi destek verildiğini belirten Ağca, "Suriye´de 10 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 337 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" dedi.

'EN ÇOK YETİMLER ETKİLENDİ'

Sponsorluk sisteminin, bağışçıların destekleri sayesinde yürütüldüğünü anlatan Ağca, "Maalesef Suriye´deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini talep ediyoruz" diye konuştu.

İHH, sürdürdüğü 'Yetim Sponsorluk Sistemi' ile 51 ülkede 96 binden fazla yetime düzenli olarak sosyal nakdi destek veriyor. Ayda 125 TL ile bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanabiliyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-09-07 15:08:58



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