Bakan Pakdemirli: “Yangını henüz kontrol altına alamadık” Hatay’da çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangınının takibi için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu "İlk defa bu sene insansız hava araçlarını verimli olarak kullanmaya başladık" "Şu anda mücadele ettiğimiz yangın, en zor coğrafya diyebilirim"

Hatay’da çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangınının takibi için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kabine toplantısına katılmayarak Hatay’a geldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bu sabah Eğirdir ve Manavgat’ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu’nda hala devam eden bir yangınımız var, Kanlıca’da devam eden bir yangın var. Hatay Samandağ’da da yani bulunduğumuz noktada da yangınımız sürüyor. Bugün biliyorsunuz kabine toplantısı var, sayın cumhurbaşkanımızın emriyle bu yangınla ilgili olarak ben bölgede kalmaya devam ediyorum. Dün de sizlere söylediğim gibi yangına 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Elbette çıkış saati itibariyle sürekli yön değiştiren ve kuvvetli esen rüzgar, nem ve ısı noktalarındaki kritik eşiklerin aşılması yani yüzde 30 nemin aşılması, 30 derecenin üstüne çıkılması ve 20 kilometrenin üzerinde rüzgarın olması ve tüm bunların birleşmesiyle bu yangın başlamıştı. Bu kritik eşikler geçildi. Tabi ki zor bir coğrafyada, yolların olmadığı bir yerde söndürme faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz" dedi.



"İnsansız hava araçlarını kullanmaya başladık"

Söndürme faaliyetlerinde en önemli önceliklerini de yerleşim yerlerine verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Şükürler olsun ki can ve mal kaybımız yok. İki vatandaşımızın ahırının sadece kısmi etkilenme durumu var. Şu an itibariyle de yerleşim yerlerine oluşan tehdit durumu kalmış durumdadır. Dün itibariyle gece saatlerinde Yaylacık’ta yerleşim yerlerini tehdit etmemesi maksadıyla orman teşkilatının kullandığı tekniklerden olan karşı ateş tekniğini kullanarak özellikle yerleşim yerlerini emniyet altına aldık. Biliyorsunuz geceleri uçak uçmuyor, helikopterlerimiz uçmuyor. Ama uçakların, helikopterlerin uçmadığı yerde ilk defa bu sene insansız hava araçlarını verimli olarak kullanmaya başladık. Bunun yanında 30 metre çözünürlükte rüzgar simülasyonlarında meteoroloji genel müdürlüğümüz bize sağlıyor. Bununla birlikte yangının ilerleyen saatlerde nereye gideceğine doğru tahminlerimizi yapıyoruz. Şu saat itibariyle yangının olduğu yeri gece 3 yada 4 gibi kabaca tahmin edebiliyorduk. Bu bölgede bizim İHA’mız yok, İHA’mız Ege Bölgesinde. Bize İHA temin eden Emniyet Genel Müdürlüğü’müze ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda orman teşkilatı olarak tüm yeni teknolojiler araştırılıyor. Uydu üzerinden de yangınların tespiti durumunda bir çalışmamız başlatıldı” diye konuştu,



"Mücadele ettiğimiz yangın, en zor coğrafya"

Vatandaşların ihbarlarının yangını söndürme hızı noktasında önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bildiğiniz üzere sabah saatlerinde, gün ışırken hep birlikte buradaydık. Ancak hava araçlarının uçamaması ve havanın sisli olması sebebiyle de burada özellikle su atar hava araçlarımızın da müdahalesi yaklaşık saat 11’de verimli bir şekilde başlayabildi. Yangın şu saat itibariyle kontrol altında diyemiyoruz henüz ama en kısa süre içerisinde kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Zor bir coğrafya, gerçekten bir çok yangının içerisinde bulunduk, büyük yangınların içerisinde, bu yangından da büyük yangınların içerisinde bulunduk. Ama coğrafya itibariyle şu anda mücadele ettiğimiz yangın, en zor coğrafya diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Başta orman teşkilatı ve tüm kamu kurumlarının da katkılarıyla yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Alo 177 yangın hattımızı tekrar hatırlatalım, vatandaşlarımızın özellikle alo 177 arayarak gördükleri yangınları ihbar etmeleri son derece önemlidir. Bugün her ne kadar yangın gözetleme kulübelerimizden insanlı ya da insansız veya İHA’larımızdan biz bu tespitleri başlamışta olsak hala önemli bir ölçüdeki yangınları da vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar vasıtasıyla tespit ediyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarımızın önemli olduğunu söylüyoruz. Bugünlerde çok kurak bir hava durumu yaşıyoruz, bu biraz daha sürecek gibi. Özellikle vatandaşlarımızdan bizim ricamız ormanlara girmesinler, ateş yakmasınlar, ormanlık alanlardan geçerken de çok dikkatli olsunlar. Anız yangınları yine bu dönemde çok önemli. Anız yangını yapılmaması lazım ama bu konuda da vatandaşlarımız çok dikkatli olması gerekiyor. İnşallah en kısa süre içerisinde biz bu yangını neticelendireceğiz. Söndürür söndürmez de hemen yavaş yavaş temizlime çalışmalarına başlar en yakın zamanda da tekrar bu bölgeleri eski haline kavuşması için ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Şu an yanan alanların hektar bilgisi vermek için erken olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Türkiye’nin büyük yangınlarından değildir ama küçük bir yangında değildir, orta ölçekli bir yangındır” ifadelerinde bulundu.

