Hatay'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor Bakan Pakdemirli, Radar mevkisinden yangın bölgesini inceledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çeşitli noktalardan yangın takibini sürdürüyor.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son olarak Kisecik Radar Bölgesine giderek incelemelerini sürdürdü.

Diğer yandan, yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan hızlı müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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