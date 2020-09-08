Hatayspor - Başakşehir maçı Gaziantep'te oynanacak

Atakaş Hatayspor Kulübü, Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacağı açıkladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nden ligin ilk haftasında Hatay Atatürk Stadı'nda oynanması beklenen Medipol Başakşehir maçıyla ilgili açıklama yapıldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Medipol Başakşehir maçını Antakya Atatürk Stadyumu'na değil de Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanmasına karar verdiğini belirtti.

Yeni sahanın yetişmemesi durumunda yönetim kurulunun B planı olarak Antakya Atatürk Stadyumu ile ilgili çalışmalar yaptığını ve eksik olan ışıklandırmanın dün itibari ile tamamlandığını belirten Rahmi Vardı, "Federasyon başkanımız Nihat Özdemir, Hatay'ı ziyaret ettiğinde ilk iki maçın deplasmanda oynatılması için çalışacaklarını aktarmış, ancak açıklanan fikstürde bu mümkün olmamıştır. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatıyla ve yönetim kurulumuzun özverili çalışmasıyla tamamlanan Antakya Atatürk Stadyumu'nda ilk maçımızı oynamaya hazırlanırken, federasyonumuz maçın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına karar vermiştir. Bu kararın haklılığını veya haksızlığını tartışmadan kararı saygıyla karşılıyoruz. Medeniyetlerin ve hoşgörünün takımı Atakaş Hatayspor'umuza yakışır bir mücadele ile hakkımızı sahada alacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan Antakya Atatürk Stadyumu'nda yapılan ışıklandırma çalışmaları tamamlanmış olup Hatay Stadyumu'nda da çalışmalar devam ediyor.

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