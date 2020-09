Hatay'daki orman yangını 93 saat sonra kontrol altına alındı Bakan Pakdemirli: "Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık. O sebeple yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 93 saat sonra kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık. O sebeple yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı" dedi.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde çıkan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını 93 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Açıklama için kameraların karşısına çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde sadece Hatay’da aktif yangının bulunduğunu söyledi. 2019 yılı istatistiklerine göre yanan alan konusunda geriden geldiklerini vurgulayan bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle orman teşkilatı olarak sadece Hatay’ın Samandağ ilçesinde aktif yangınımız bulunmaktadır. Sabah istatistiklere baktım bu sene hepiniz farkındasınız, yüzde 30’a varan bir yangın artışı var. Ama 2020 ile 2019’u karşılaştırdığım zaman aşağı yukarı yüzde 15 kadar yanan alanda geriden geliyoruz. İnşallah yangın sezonunu başarılı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradaki yangına 23 farklı bölgeden, 50’den fazla ilden araçla müdahale ettik. Tekraren 2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ek müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 800 işçi ve 50 teknik personelle müdahale ettik. Ayrıca belediyelerden ve çeşitli kamu kuruluşlarından da 50 kadar itfaiye ve 20 iş makinası kadar takviye ile de yangınla mücadelemizi sürdürdük. Kabaca her makine 80 saat civarında yangında çalıştı. 450 saatin üzerinde helikopterlerimiz uçtu. 10 bin tonun üzerinde de helikopterlerimiz su attı. 70 saat uçak kullandık bu da aşağı yukarı bin ton su atılmış oldu. Bu da tabi denizin uzak olmasından dolayı uçakların atmış olduğu miktarda biraz daha azaldı. Çarpıcı bir rakamda 150 kilometre saha içerisinde yol açtık. Tam 150 kilometre yeni yol açmak zorunda kaldık çünkü sarp coğrafyası olan, arazisi zor olan bir coğrafyada çalıştık. 5 aracımız kazaz yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı. Allah’a çok şükür hiçbirinin sağlık durumlarında sıkıntı yok” dedi.

Yangınla mücadelenin uzama nedenlerinden birinin de önceliği yerleşim yerlerine verilmiş olması olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, yangını Arsuz ve Belen ilçelerine sıçramadan kontrol altına aldıklarını ifade etti. Pakdemirli, “Özellikle önceliğimizi ilk iki gün yerleşim yerlerinin tehdidini bertaraf etmek için çalıştık. O sebeple yangınla mücadelemiz biraz daha uzadı. Özellikle dün kuzeybatıyı takip etmemiz çok önemliydi. Aslında dün çok daha farklı ve çok erken neticeler alabilirdik ama kuzeybatı tarafı önemliydi. Eğer alevleri kuzeybatı tarafına geçirseydik, Belen ve Arsuz ilçeleri de ciddi risk altına girebilirdi. Buralardaki alan çok yoğun orman bir alan. Yukarıdan baktığınızda yeri göremeyeceğiniz kadar yoğun orman bir alan. Arkadaşlarımız bunu da başarılı çalışmalarıyla engelledi” diye konuştu.

İlk defa İHA’ların desteğiyle yangına müdahalede bulunduklarının da altını çizen Bakan Pakdemirli, “İlk defa bu yıl İHA’ların uzun süren yangınlarda bu kadar vazgeçilmez olduğunu gördük. İlk kez görüntü izleme teknolojilerinin, meteoroloji kurulumuzun bize sağlamış olduğu 3 boyutlu rüzgar simülasyonlarını ve ileri ki saatlerde rüzgarın ne tarafa döneceği bilmek önemliydi. Ve ilk kez de bilgi sistemlerine dayalı tek bir ekran, tek bir pencerede yangının tamamını görebileceğiniz, araçlarınızı görebileceğiniz, yangının odak noktasını görebileceğiniz, rüzgarı görebileceğiniz, yanan yerleri görebileceğiniz, birkaç saat sonrasını görebileceğiniz tam anlamıyla bir sisteme kavuşmuş olduk. Tabi bu sistem hala deneme aşamasında ama bu yangının kontrolü aşamasında bizde çok büyük faydaları oldu” şeklinde konuştu.

Yangının 93 saat sonra kontrol altına alındığını söyleyen Pakdemirli şöyle devam etti:

“Arkadaşlar 93 saat sonra yangın tam anlamıyla kontrol altına alındı. Bizim kontrol altında dememiz, yangının belirli yerlerde ufak tefek devam ediyor olmasıdır. Şu an itibariyle ufak tefek yerler dışında da önemli devam eden bir yer yok. Bu saha 34 gün daha terk edilmeyecek ve izlenmeye devam edilecek. Yer yer parlamalar olabilir ama şu an itibariyle özellikle yangını daire altına alınmış durumdadır. Ayrıca belirli yerlerde yangının çıkması veya parlaması muhtemel yerlerde de araçlarımız mevcut. Hatta güney kısmında ikinci bir çemberimizde var diyebiliriz. Bize tüm yangınlarda ve bu yangında da destek olan sayın cumhurbaşkanımıza sizlerin nezdinde teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizlere destek oldu. Sürekli aradı, sürekli bilgi aldı, sürekli talimatlarını aldık. Onun talimatları doğrultusunda buradaki çalışmalarımızı yönlendirdik”

Bakan Pakdemirli açıklamalarının ardından Hatay’dan ayrıldı.

