Hatay´da yangını kontrol altına alan `kahraman´ların aile özlemi

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)- ÜLKENİN dört bir yanından orman yangını nedeniyle 5 Eylül'de Hatay´a gelen ve yaklaşık 93 saat boyunca bölgede büyük bir özveriyle çalışan söndürme ekibi, zor şartlarda soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangına müdahale için Afyonkarahisar´ın Dinar ilçesinden gelen Uğur Tuncer (42), "Ailemle bir sabah kahvaltısı yapmak, her şeye değerdi" dedi.

Samandağ ilçesine yakın bir alanda 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını, 2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 900 işçi, 50 teknik personelin müdahalesiyle 5´inci gününde kontrol altına alındı. Türkiye´nin 50 ilinden ailelerini arkalarında bırakıp, Hatay´daki yangın bölgesine gelerek, alevlerle mücadele eden işçiler, zor şartlarda soğutma çalışmalarına devam ediyor. Birkaç saatlik uykuyla 93 saat boyunca yangınla mücadele eden ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından dinlenme fırsatı buldu.

'OĞLUMUN DÜNYAYA GELMESİNİ HEYECANLA BEKLİYORUM'

Afyonkarahisar´ın Dinar ilçesinden gelen ve yangının kontrol altına alınmasının ardından çay içip, gölgede dinlenen işçilerden bir çocuk babası Emrah Düztepe (32), doğum yapmasına bir ay kalan eşi Gamze Düztepe´yi (23) özlediğini ve oğlunun dünyaya gelmesini heyecanla beklediğini belirtti. Düztepe, "Cumartesi günü çıkış yaptık, pazar günü buradaydık ve yangınla mücadeleye başladık. Burada zor anlar yaşadık ama güzel mücadeleyle yangını kontrol altına aldık. Dinlenmeye daha yeni geçebildik. Geldiğimiz günden beri görevimizi layıkıyla yerine getirdik. Bu bölgede telefon çekmediği için ailemizle görüşemiyoruz. Oğlumun doğmasına bir ay kaldı. Hayırlısıyla eve döndüğümüzde ailemizle hasret gidereceğiz. Bizim işimiz bu. Bu vatanın evladıyız ve görevimizi yapıyoruz. Ailemizi özlesek de yapacak bir şey yok" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMLA SABAH KAHVALTISI YAPMAK HER ŞEYE DEĞER'

Afyonkarahisar´ın Dinar ilçesinden yangın yerine gelen 3 çocuk babası Uğur Tuncer (42) ise geceleri geç saatlere kadar hiç uyumadan yangınla mücadele ettiklerini belirterek, "Bu çabayla yangını kontrol altına aldık ve biraz rahatladık. Zor şartlar altında çalışıyoruz ama işimiz bu. Bazı arkadaşlarımız toprak kaymasından dolayı kaza yaptı, onlara yardım ettik. Son iki gündür telefonlarımız çekmediği için ailemizle görüşemiyoruz. Onlar da alıştı artık, evden uzak kalmamıza. Zor ama ne yapalım? 3 çocuğum var. Hepsini çok özledim. Onlarla bir sabah kahvaltısı yapmak, her şeye değerdi" dedi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü´nden gelen İşletme Şefi Halil Yılmaz da Samandağ ilçesindeki yangının güneydoğu bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şiddetli rüzgar ve zor arazi yapısına rağmen müdahaleye devam ettiklerini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-09 16:49:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.