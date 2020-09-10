Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

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Hatay'n Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy'de çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince, 5 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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