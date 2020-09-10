Hatay yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 5 gün süren orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan ve henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Samandağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ardından da Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ne sıçrayan yangına 2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör ile 900 işçi ve 50 kişilik teknik personelle belediyeler ve çeşitli kurumlardan 50 itfaiye aracı ve 20 iş makinesi ile müdahale edildi. Sarp arazi ve rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamayan yangında 2 samanlık zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını ilk günden itibaren gece gündüz takip etti. Yoğun duman, günlerce kentin dört bir yanından görüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 93 saatlik çalışmaların ardından dün kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Samandağ Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gece kimliği açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ali ARSLAN

2020-09-10 12:33:20



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