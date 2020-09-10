Hatay'da orman yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Şenköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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