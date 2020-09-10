Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı HATAY, (DHA)
2020-09-10 18:58:45
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