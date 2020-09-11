İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H. İ. Ö. isimli şahsın Yıldırımtepe Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 17 adet fişek halinde alüminyum folyoya sarılı satıma hazır halde daralı ağırlığı 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabaya ait içerisinde 1 adet fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili, H.İ.Ö. adlı şahıs gözaltındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.