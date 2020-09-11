Hatay’a şehit ateşi düştü

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI, (Hatay), (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalına icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın (29), acı haberi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.
Hatay´ın Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 'Yıldırım10 Norduz Operasyunu kapsamında, Van´ın Çatak ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Uçar´ın şehit olduğu haberi, Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi´nde yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar´ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar'ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-09-11 18:27:16
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