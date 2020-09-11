Hatay’a şehit ateşi düştü

Van’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın şehadet haberi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Yıldırım10 Operasyonları kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşerken, 1 asker yaralandı. Şehitlerden Hataylı Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın acı haberi Reyhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Evli ve bir erkek çocuğu bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Uçar ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi planlanıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.