Hatayspor, Adama Traore'yi transfer etti

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Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, ligde kalıcı olmak adına kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordobeyazlılar son olarak, Fransa'nın Monaco kulübünün formasını giyen Adama Traore'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını duyuran Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuz Monaco forması giyen, Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. 25 yaşındaki başarılı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Onursal Başkanımız Doç.Dr.Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve futbolcumuzun temsilcileri katıldı" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Metz takımında kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Maliki oyuncu 18 maçta, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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